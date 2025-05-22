صحيفة أميركية: الفاتيكان قد يستضيف المفاوضات حول أوكرانيا الشهر المقبل

رجحت " " انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وأوكرانيا في منتصف حزيران المقبل، بدعوة من البابا .

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ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة أن الوفد الأميركي قد يضم مساعد الرئيس لشؤون ، وكيث كيلوغ المبعوث الأميركي الخاص لتسوية أزمة .

وجاء هذا الخبر بعد إعلان البابا لاوون الرابع عشر عن استعداده لدعم جهود السلام في أوكرانيا، بما في ذلك تقديم أراضي الفاتيكان كمكان للمفاوضات، وهو ما رحب به الرئيس الأميركي .