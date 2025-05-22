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عربي-دولي

صحيفة أميركية: الفاتيكان قد يستضيف المفاوضات حول أوكرانيا الشهر المقبل

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:00
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رجحت "وول ستريت جورنال" انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان منتصف حزيران المقبل، بدعوة من البابا لاوون الرابع عشر.
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ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة أن الوفد الأميركي قد يضم وزير الخارجية ماركو روبيو القائم بأعمال مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، وكيث كيلوغ المبعوث الأميركي الخاص لتسوية أزمة أوكرانيا.
 
 
وجاء هذا الخبر بعد إعلان البابا لاوون الرابع عشر عن استعداده لدعم جهود السلام في أوكرانيا، بما في ذلك تقديم أراضي الفاتيكان كمكان للمفاوضات، وهو ما رحب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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