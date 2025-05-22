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عربي-دولي

بعد الهزة الأرضية التي شعر بها مواطنون.. بيان من محافظة القاهرة

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:25
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طمأنت محافظة القاهرة المواطنين بعدم وجود أية تداعيات للهزة الأرضية التي شعروا بها صباح اليوم الخميس.
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وقالت محافظة القاهرة في بيان إن الهزة الأرضية التي شعر بها مواطنون، اليوم الخميس "لم ينتج عنها أي تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر".

وأضاف البيان: "تؤكد محافظة القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قامت بالمتابعة مع مديرية أمن القاهرة، والحماية المدنية، وجميع الأحياء وتبين هدوء الحالة وجاري استمرارية المتابعة".

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد شعر به سكان في مناطق بعيدة مثل أثينا ومصر، بحسب وكالة فرانس برس. (سكاي نيوز عربية) 
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