بعد الهزة الأرضية التي شعر بها مواطنون.. بيان من محافظة القاهرة

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طمأنت محافظة المواطنين بعدم وجود أية تداعيات للهزة الأرضية التي شعروا بها الخميس.وقالت محافظة القاهرة في بيان إن الهزة الأرضية التي شعر بها مواطنون، اليوم الخميس "لم ينتج عنها أي تأثير على المنشآت ولا توجد أي خسائر".وأضاف البيان: "تؤكد محافظة القاهرة أن مركز سيطرة للطوارىء والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قامت بالمتابعة مع ، والحماية المدنية، وجميع الأحياء وتبين هدوء الحالة وجاري استمرارية المتابعة".وضرب زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقد شعر به سكان في مناطق بعيدة مثل ومصر، بحسب . (سكاي نيوز عربية)