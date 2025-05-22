أردوغان: نتابع عن كثب اتفاق دمشق مع "قسد"

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وقال في حديثه لصحافيين من ، إن بلاده "تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد"، مضيفاً: "على الحكومة السورية ألا تفقد التركيز على هذا الأمر". رأى الرئيس أنه يتعيّن على الحكومة التركيز على اتفاقها مع قوات المدعومة من ، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحثّ على تنفيذه.وقال في حديثه لصحافيين من ، إن بلاده "تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد"، مضيفاً: "على الحكومة السورية ألا تفقد التركيز على هذا الأمر".

وأوضح أن " وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم داعش في معسكرات الاعتقال" في شمال ، التي تديرها "قسد" منذ سنوات.



وأضاف أن "على التركيز على قضية معسكرات احتجاز داعش لأن معظم النساء والأطفال في سوريون وعراقيون ويجب إعادتهم إلى بلادهم". (العربية)