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عربي-دولي

أردوغان: نتابع عن كثب اتفاق دمشق مع "قسد"

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:22
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رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتعيّن على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحثّ دمشق على تنفيذه.
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وقال في حديثه لصحافيين على متن الطائرة من بودابست، إن بلاده "تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد"، مضيفاً: "على الحكومة السورية ألا تفقد التركيز على هذا الأمر".
 
وأوضح أن "تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم داعش في معسكرات الاعتقال" في شمال شرق سوريا، التي تديرها "قسد" منذ سنوات.

وأضاف أن "على العراق التركيز على قضية معسكرات احتجاز داعش لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول سوريون وعراقيون ويجب إعادتهم إلى بلادهم". (العربية)
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