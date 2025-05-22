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عربي-دولي
أردوغان: نتابع عن كثب اتفاق دمشق مع "قسد"
Lebanon 24
22-05-2025
|
07:22
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رأى الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
أنه يتعيّن على الحكومة
السورية
التركيز على اتفاقها مع قوات
سوريا
الديمقراطية
الكردية
المدعومة من
الولايات المتحدة
، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحثّ
دمشق
على تنفيذه.
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وقال في حديثه لصحافيين
على متن الطائرة
من
بودابست
، إن بلاده "تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد"، مضيفاً: "على الحكومة السورية ألا تفقد التركيز على هذا الأمر".
وأوضح أن "
تركيا
وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم داعش في معسكرات الاعتقال" في شمال
شرق سوريا
، التي تديرها "قسد" منذ سنوات.
وأضاف أن "على
العراق
التركيز على قضية معسكرات احتجاز داعش لأن معظم النساء والأطفال في
مخيم الهول
سوريون وعراقيون ويجب إعادتهم إلى بلادهم". (العربية)
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