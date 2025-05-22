عراقجي: لا اتفاق نووياً إن أرادت أميركا منع إيران من التخصيب

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أعلن الخميس أن "خلافات جوهرية" ما زالت قائمة مع ، عشية جولة جديدة من المحادثات النووية في بوساطة .وقال للتلفزيون الرسمي: "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا"، محذراً من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق"، وفق فرانس برس.من جانب آخر أكد أن إيران منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، قائلاً: "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا ، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية".