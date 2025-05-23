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اعتبر المتحدث باسم أنّ الأميركية الجديدة على ، عشية الجولة الخامسة من المفاوضات، تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد للانخراط في الدبلوماسيةوقال:" حقق رقماً قياسياً جديداً في التاريخ من العداء الأميركي والإجراءات القسرية غير القانونية ضد الشعب "، مشيرا إلى أن هذا العمل شرير وغير قانوني وغير إنساني".تابع:" العقوبات المتعددة الطبقات التي تفرضها أميركا ليس لها هدف آخر سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية وبالتالي فهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية".وأكّد بقائي أن، استمرار العقوبات الأميركية على يؤكد الاعتقاد العميق لدى الشعب الإيراني بأن صناع القرار لن يدخروا أي جهد لتخريب التنمية والتقدم في إيران".