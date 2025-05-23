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عربي-دولي

تصعيد بالعقوبات عشية المفاوضات.. إيران تتهم أميركا بـ"التصرف غير الإنساني"

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:24
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أنّ العقوبات الأميركية الجديدة على طهران، عشية الجولة الخامسة من المفاوضات، تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط في الدبلوماسية
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وقال:" وزير الخارجية ماركو روبيو حقق رقماً قياسياً جديداً في التاريخ الطويل من العداء الأميركي والإجراءات القسرية غير القانونية ضد الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن هذا العمل شرير وغير قانوني وغير إنساني". 

تابع:" العقوبات المتعددة الطبقات التي تفرضها أميركا ليس لها هدف آخر سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية وبالتالي فهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وأكّد بقائي أن، استمرار العقوبات الأميركية على إيران يؤكد الاعتقاد العميق لدى الشعب الإيراني بأن صناع القرار الأميركيين لن يدخروا أي جهد لتخريب التنمية والتقدم في إيران".
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