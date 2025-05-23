بعد "زلزال اليونان"... خبير يُوضح: هذه الدولة العربيّة لن تشهد هزّة أرضيّة كبيرة

شهدت مصر خلال الأيام الماضية شعوراً واضحاً بهزتين أرضيتين على الرغم من وقوع مركزهما كريت على بعد مئات الكيلومترات من الأراضي .

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وكشف الدكتور شريف ، رئيس قسم الزلازل في الفلكية، تفاصيل الزلازل الأخيرة التي شعر بها المصريون رغم وقوع مركزها بالقرب من كريت اليونانية. وأوضح أن هذه المنطقة تشكل جزءاً من حزام زلزالي نشط يعرف باسم " الهيليني"، الذي يشهد بين الحين والآخر هزات تتراوح قوتها بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر.



وأكد الهادي أن هذا النشاط الزلزالي يعد أمراً طبيعياً في مثل هذه المناطق، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد نشاطاً عنيفاً منذ آلاف السنين. كما طمأن المواطنين بأنه لا توجد أي مؤشرات تدل على نشاط زلزالي كبير قادم، مستنداً في ذلك إلى بيانات الشبكة القومية للزلازل التي لم تسجل أي تحركات غير عادية.



ونفى رئيس قسم الزلازل ما يتم تداوله على حول احتمالية حدوث تسونامي، واصفاً هذه الإشاعات بأنها تهدف إلى إثارة الذعر فقط. وأكد أن مصر تبعد مسافة آمنة تتراوح بين 350 إلى 450 كيلومتراً عن الحزام الزلزالي النشط، مشيراً إلى أن آخر تأثير كبير لهذا الحزام على مصر كان في عام 1303 عندما تسبب في حدوث تسونامي أثر على الإسكندرية. (روسيا اليوم)