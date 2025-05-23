رسمياً.. ترامب يعلن عن "تبادل سجناء" بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي، ، الجمعة، إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين وروسيا.

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وكتب على منصته "تروث سوشال": "اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين وأوكرانيا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمر مهم".



وجاء إعلان ترامب عقب اتفاق وكييف خلال محادثات في إسطنبول هذا الشهر على تبادل ألف أسير من كل جانب.

وأجرى البلدان عمليات تبادل أسرى عدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشباط 2022.

وأطلق كل من الجانبين سراح 205 جنود أسرى في عملية تبادل مماثلة في وقت سابق هذا الشهر.



من جانبه، أبدى ، ، الجمعة، شكوكا بأن يكون مكانا محتملا لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا، بعدما أعربت وإيطاليا والفاتيكان عن أملها في أن تستضيف المدينة هذه المفاوضات.



وقال : "سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للصراع".



واتهم "بتدمير" الكنيسة الأرثوذكسية ، مضيفا: "بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية".



وكان ترامب قال في أعقاب مكالمته مع إن روسيا وأوكرانيا مستعدتان لبدء مفاوضات "فورية" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينهما.

لكنّ نظيره الروسي كان أكثر حذرا إذ قال إن موسكو ستقترح "مذكرة" بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل.



وكشف ، الخميس، أن قوات بلاده تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.



وذكر بوتين، عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي بعد عودته من منطقة كورسك جنوبي روسيا، أن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه، مضيفا: "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية، وما زال العمل جاريا".



وأصدر بوتين أيضاً تعليمات لتنفيذ برنامج الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلغورود وبريانسك. (سكاي نيوز عربية)