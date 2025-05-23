25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مُجدداً.. "توتر كلامي" بين باكستان والهند والسبب "تصريحات رسمية"
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت باكستان اليوم الجمعة بشدة اتهامات "لا أساس لها واستفزازية وغير مسؤولة" وجهها رئيس وزراء
الهند
ناريندرا مودي
، خلال خطاب عام أخير في ولاية راجستان
الهندية
.
Advertisement
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الباكستانية
شوكت
علي خان
في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي"، وأضاف: "من الواضح أن هذه التصريحات تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة".
وأضاف علي خان أن "مثل تلك التصريحات لا تعكس فقط محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام، بل إنها تنتهك أيضا معايير الحكم المسؤول".
وتابع المتحدث أن باكستان "مازالت شريكاً ثابتاً واستباقياً في الحرب العالمية ضد الإرهاب وأن أي تلميح يسعى إلى ربط باكستان بالإرهاب غير صحيح من الناحية الواقعية ومضلل بشكل واضح".
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أكد مجدداً، الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند.
وفي حديثه في مسيرة حاشدة عامة في ولاية راجستان، وجه رئيس وزراء الهند رسالة قوية إلى باكستان بشأن الإرهاب، قائلا إنه إذا واصلت إسلام آباد "تصدير الإرهابيين، فستترك متسولة للحصول على كل قرش".
وأودى هجوم مسلح بحياة 26 سائحا في الشطر
الهندي
من
كشمير
، وحمّلت
نيودلهي
إسلام آباد المسؤولية عنه، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه.
وعقب ذلك تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار، وسقط قتلى وجرحى على الجانبين.
ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أميركية على وقف جميع الأعمال العسكرية على الفور.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
باكستان لأميركا.. "الهند تستفزنا"
Lebanon 24
باكستان لأميركا.. "الهند تستفزنا"
23/05/2025 16:02:35
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تطلب من الأمم المتحدة أن تنصح الهند بـ"ضبط النفس" بعد هجوم كشمير
Lebanon 24
باكستان تطلب من الأمم المتحدة أن تنصح الهند بـ"ضبط النفس" بعد هجوم كشمير
23/05/2025 16:02:35
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. باكستان تُجري "اختباراً صاروخياً" رغم توترها مع الهند
Lebanon 24
بالفيديو.. باكستان تُجري "اختباراً صاروخياً" رغم توترها مع الهند
23/05/2025 16:02:35
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تختبر منظومة صاروخية وسط توتر مع الهند
Lebanon 24
باكستان تختبر منظومة صاروخية وسط توتر مع الهند
23/05/2025 16:02:35
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ليس مكاناً للاستيطان"... كبار حاخامات إسرائيل يدعون إلى عدم اقتحام المسجد الأقصى
Lebanon 24
"ليس مكاناً للاستيطان"... كبار حاخامات إسرائيل يدعون إلى عدم اقتحام المسجد الأقصى
08:55 | 2025-05-23
23/05/2025 08:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
Lebanon 24
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
08:36 | 2025-05-23
23/05/2025 08:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
08:33 | 2025-05-23
23/05/2025 08:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في أيامه الأخيرة.. مسؤول يكشف ما حاول بشار الأسد فعله مع إسرائيل
Lebanon 24
في أيامه الأخيرة.. مسؤول يكشف ما حاول بشار الأسد فعله مع إسرائيل
08:24 | 2025-05-23
23/05/2025 08:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا... سلموا سلاحهم وغادروا
Lebanon 24
في سوريا... سلموا سلاحهم وغادروا
08:21 | 2025-05-23
23/05/2025 08:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
01:47 | 2025-05-23
23/05/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
آخر خبر... هذا ما أعلنه وزير العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور
16:36 | 2025-05-22
22/05/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
Lebanon 24
مفاجأة بعد غياب... شاهدوا بالفيديو إطلالة ماريتا الحلاني
10:45 | 2025-05-22
22/05/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
09:18 | 2025-05-22
22/05/2025 09:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:55 | 2025-05-23
"ليس مكاناً للاستيطان"... كبار حاخامات إسرائيل يدعون إلى عدم اقتحام المسجد الأقصى
08:36 | 2025-05-23
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
08:33 | 2025-05-23
هزة أرضية تضرب دولة عربية.. كم بلغت قوّتها؟
08:24 | 2025-05-23
في أيامه الأخيرة.. مسؤول يكشف ما حاول بشار الأسد فعله مع إسرائيل
08:21 | 2025-05-23
في سوريا... سلموا سلاحهم وغادروا
08:17 | 2025-05-23
أكثر من 200 إصابة بالكوليرا... دولة عربية تعلن حالة الطوارئ!
فيديو
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
Lebanon 24
الحقيقة كاملة.. مفاجآت وأسرار تُكشف عن خلاف أحمد السقا مع طليقته مها الصغير (فيديو)
02:00 | 2025-05-23
23/05/2025 16:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24