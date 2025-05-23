مُجدداً.. "توتر كلامي" بين باكستان والهند والسبب "تصريحات رسمية"

رفضت باكستان اليوم الجمعة بشدة اتهامات "لا أساس لها واستفزازية وغير مسؤولة" وجهها رئيس وزراء ، خلال خطاب عام أخير في ولاية راجستان .

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وقال المتحدث باسم الباكستانية في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي"، وأضاف: "من الواضح أن هذه التصريحات تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة". وقال المتحدث باسم الباكستانية في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي"، وأضاف: "من الواضح أن هذه التصريحات تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة".



وأضاف علي خان أن "مثل تلك التصريحات لا تعكس فقط محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام، بل إنها تنتهك أيضا معايير الحكم المسؤول".



وتابع المتحدث أن باكستان "مازالت شريكاً ثابتاً واستباقياً في الحرب العالمية ضد الإرهاب وأن أي تلميح يسعى إلى ربط باكستان بالإرهاب غير صحيح من الناحية الواقعية ومضلل بشكل واضح".



وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أكد مجدداً، الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند.





وفي حديثه في مسيرة حاشدة عامة في ولاية راجستان، وجه رئيس وزراء الهند رسالة قوية إلى باكستان بشأن الإرهاب، قائلا إنه إذا واصلت إسلام آباد "تصدير الإرهابيين، فستترك متسولة للحصول على كل قرش".



وأودى هجوم مسلح بحياة 26 سائحا في الشطر من ، وحمّلت إسلام آباد المسؤولية عنه، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه.



وعقب ذلك تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار، وسقط قتلى وجرحى على الجانبين.



ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أميركية على وقف جميع الأعمال العسكرية على الفور. (سكاي نيوز عربية)