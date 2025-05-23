المحادثات مع ايران بناءة.. مسؤول اميركي: أحرزنا مزيداً من التقدم

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وقال المسؤول: "لا تزال المحادثات بناءة، وأحرزنا مزيداً من التقدم، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، وفق . أعلن مسؤول أميركي كبير أن مبعوث الخاص أجرى محادثات لأكثر من ساعتين مع وفد إيراني في الجمعة حول البرنامج ، واتفقا على الاجتماع مجدداً قريباً.وقال المسؤول: "لا تزال المحادثات بناءة، وأحرزنا مزيداً من التقدم، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، وفق .

كما أضاف أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً في وقت قريب.



فيما ختم قائلاً: "نحن ممتنون لشركائنا العمانيين على جهودهم المستمرة في تسهيل المحادثات".



الجولة الخامسة

يأتي ذلك بعد إعلان وزير خارجية بوقت سابق انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي والتي عقدت في روما، لافتاً إلى إحراز "بعض التقدم".



وقال عبر منصة "إكس": "انتهت اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسماً"، مبدياً أمله أن يتم توضيح " العالقة" في الأيام المقبلة.