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عربي-دولي
المحادثات مع ايران بناءة.. مسؤول اميركي: أحرزنا مزيداً من التقدم
Lebanon 24
23-05-2025
|
23:26
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أعلن مسؤول أميركي كبير أن مبعوث
الولايات المتحدة
الخاص
ستيف ويتكوف
أجرى محادثات لأكثر من ساعتين مع وفد إيراني في
روما
الجمعة حول البرنامج
النووي
الإيراني
، واتفقا على الاجتماع مجدداً قريباً.
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وقال المسؤول: "لا تزال المحادثات بناءة، وأحرزنا مزيداً من التقدم، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، وفق
رويترز
.
كما أضاف أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً في وقت قريب.
فيما ختم قائلاً: "نحن ممتنون لشركائنا العمانيين على جهودهم المستمرة في تسهيل المحادثات".
الجولة الخامسة
يأتي ذلك بعد إعلان وزير خارجية
سلطنة عمان
بوقت سابق انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي والتي عقدت في روما، لافتاً إلى إحراز "بعض التقدم".
وقال
بدر البوسعيدي
عبر منصة "إكس": "انتهت اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين
إيران
والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسماً"، مبدياً أمله أن يتم توضيح "
القضايا
العالقة" في الأيام المقبلة.
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