79 شهيداً خلال 24 ساعة.. اسرائيل تواصل قصفها غزة

مع تواصل القصف على كامل غزة، أعلن الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي شن خلال الليل سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققاً سكنية، وخياماً، ومنازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد نحو 79 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

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فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت شقة سكنية في مدينة جنوب غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



كما أفاد بأن القصف استهدف أيضا منازل ومباني يقطنها نازحون في بلدة البلد شمالي القطاع.



كذلك طالت النصيرات وسط القطاع، في سياق التصعيد العسكري المستمر.