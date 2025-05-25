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الأونروا: قطاع غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:25
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أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن قطاع غزة يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم.
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وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر".

وأضافت أن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا".

وأكدت أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".
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