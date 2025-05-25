الأونروا: قطاع غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم

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أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم.وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع اليوم، إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر".وأضافت أن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال بما في ذلك الأونروا".وأكدت أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".