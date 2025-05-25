Advertisement

عربي-دولي

إستشهاد الصحافي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1365677-638837733080022804.jpg
Doc-P-1365677-638837733080022804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل الصحافي الفلسطيني حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته صباح اليوم الأحد في قصف جوي إسرائيلي استهدف جباليا شمال قطاع غزة.
Advertisement


وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "ترتفع باستشهاد أبو وردة، حصيلة الشهداء من الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الاول عام 2023 إلى أكثر 221 صحفيا، إضافة إلى جرح واعتقال مئات آخرين". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
المستهدف في صيدا هو المسؤول في حماس حسن فرحات (أبو ياسر) وقد استشهد مع أفراد عائلته في الشقة المستهدفة
lebanon 24
25/05/2025 15:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد الصحافي أحمد منصور متأثراً بإصابته جراء قصف خيمة صحافيين بمستشفى ناصر بخان يونس
lebanon 24
25/05/2025 15:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الهند تحدث في مؤتمر صحافي عن احداث كشمير وعدد نشاطات السفارة المقبلة في لبنان
lebanon 24
25/05/2025 15:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف فردا وعدة كيانات وسفينتين
lebanon 24
25/05/2025 15:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:35 | 2025-05-25
08:29 | 2025-05-25
08:19 | 2025-05-25
08:00 | 2025-05-25
07:25 | 2025-05-25
07:24 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24