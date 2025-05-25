إستشهاد الصحافي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته

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قتل الصحافي الفلسطيني حسان مجدي وعدد من أفراد عائلته الأحد في قصف جوي إسرائيلي استهدف شمال .وقالت والمعلومات "وفا": "ترتفع باستشهاد أبو وردة، حصيلة من الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الاول عام 2023 إلى أكثر 221 صحفيا، إضافة إلى جرح واعتقال مئات آخرين". (روسيا اليوم)