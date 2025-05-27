Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار

Lebanon 24
27-05-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1366615-638839598230374598.jpg
Doc-P-1366615-638839598230374598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، الثلاثاء، انتقادات حادة لإسرائيل بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
Advertisement

وقال فاديبول، موجها حديثه لإسرائيل: "ألمانيا لن تتضامن معكم بالإجبار".

وأضاف الوزير أنه: "من غير المقبول على الإطلاق أن لا يحصل سكان غزة على الطعام أو الدواء".

كما أكد أنه سيجري "اتصالا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وقت لاحق، فالوضع لا يحتمل".

واعتبر الوزير أن المرحلة الحالية "تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها".

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد قال، الثلاثاء، إن ألمانيا تشعر بأكثر من مجرد القلق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف ميرتس، أن ما حدث خلال الأيام الماضية ليس ضروريا لمحاربة حماس أو حماية وجود إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار (العربية)
lebanon 24
27/05/2025 19:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لبن سلمان: سنبقى معكم دائما
lebanon 24
27/05/2025 19:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: اتعهد ان أكون معكم واحمي حقكم لنحقق جميعا خير أهلنا وشعبنا
lebanon 24
27/05/2025 19:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نقول للشعب اليمني نحن معكم بكل کیاننا وتوجهاتنا ونتمنى لكم النصر
lebanon 24
27/05/2025 19:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-05-27
12:11 | 2025-05-27
12:04 | 2025-05-27
12:00 | 2025-05-27
11:52 | 2025-05-27
11:35 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24