ألمانيا لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار

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وجه الألماني، يوهان فاديبول، الثلاثاء، انتقادات حادة لإسرائيل بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في .وقال فاديبول، موجها حديثه لإسرائيل: " لن تتضامن معكم بالإجبار".وأضاف الوزير أنه: "من غير المقبول على الإطلاق أن لا يحصل على الطعام أو الدواء".كما أكد أنه سيجري "اتصالا بوزير الخارجية في وقت لاحق، فالوضع لا يحتمل".واعتبر الوزير أن المرحلة الحالية "تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها".وكان المستشار الألماني، ميرتس، قد قال، الثلاثاء، إن ألمانيا تشعر بأكثر من مجرد القلق إزاء الأنشطة العسكرية في غزة.وأضاف ميرتس، أن ما حدث خلال الأيام الماضية ليس ضروريا لمحاربة أو حماية وجود .