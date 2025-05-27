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عربي-دولي
خلاف بين ميغان ماركل ومجلة عالمية... ما القصة؟
Lebanon 24
27-05-2025
|
10:37
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أفادت تقارير إعلامية أن
ميغان ماركل
دخلت في خلاف مع رئيس تحرير مجلة "فوغ"
البريطانية
السابق إدوارد إينينفول، بعد فشل خططها للظهور على غلاف عدد أيلول 2022 من المجلة، تزامنا مع كلمتها الرئيسة في قمة "One Young World" في مدينة
مانشستر
البريطانية.
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ووفقًا لمصادر تحدثت لصحيفة Page Six، فقد طلبت
ماركل
الظهور على غلافي مجلتيّ "فوغ" البريطانية والأميركية في الوقت عينه، ووضعت قائمة طويلة من "المطالب المستحيلة"، من بينها الحصول على تحكم كامل في اختيار المصور، والكاتب، والمحتوى النهائي، والصور، والعناوين، بالإضافة إلى إصدار عالمي مشترك.
وأكد مصدر أن "لا أحد يحصل على هذه الامتيازات.. حتى
بيونسيه
لم تحصل عليها".
وحاولت ماركل التفاوض مع رئيسة تحرير "فوغ" الأميركية
آنا وينتور
، من خلال اجتماع عبر "زووم"، لكنها واجهت رفضًا مهذبًا، إذ كانت وينتور قد حجزت الغلاف بالفعل لصديقتها لاعبة التنس
سيرينا ويليامز
. (ارم نيوز)
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