خلاف بين ميغان ماركل ومجلة عالمية... ما القصة؟

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ووفقًا لمصادر تحدثت لصحيفة Page Six، فقد طلبت الظهور على غلافي مجلتيّ "فوغ" البريطانية والأميركية في الوقت عينه، ووضعت قائمة طويلة من "المطالب المستحيلة"، من بينها الحصول على تحكم كامل في اختيار المصور، والكاتب، والمحتوى النهائي، والصور، والعناوين، بالإضافة إلى إصدار عالمي مشترك. أفادت تقارير إعلامية أن دخلت في خلاف مع رئيس تحرير مجلة "فوغ" السابق إدوارد إينينفول، بعد فشل خططها للظهور على غلاف عدد أيلول 2022 من المجلة، تزامنا مع كلمتها الرئيسة في قمة "One Young World" في مدينة البريطانية.ووفقًا لمصادر تحدثت لصحيفة Page Six، فقد طلبت الظهور على غلافي مجلتيّ "فوغ" البريطانية والأميركية في الوقت عينه، ووضعت قائمة طويلة من "المطالب المستحيلة"، من بينها الحصول على تحكم كامل في اختيار المصور، والكاتب، والمحتوى النهائي، والصور، والعناوين، بالإضافة إلى إصدار عالمي مشترك.

وأكد مصدر أن "لا أحد يحصل على هذه الامتيازات.. حتى لم تحصل عليها".

وحاولت ماركل التفاوض مع رئيسة تحرير "فوغ" الأميركية ، من خلال اجتماع عبر "زووم"، لكنها واجهت رفضًا مهذبًا، إذ كانت وينتور قد حجزت الغلاف بالفعل لصديقتها لاعبة التنس . (ارم نيوز)