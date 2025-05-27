Advertisement

عربي-دولي

هل اقتربت الحرب الأهلية الإسرائيلية؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1366676-638839691095239454.png
Doc-P-1366676-638839691095239454.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر استطلاع رأي في إسرائيل أن المواطنين يشعرون بالخوف إزاء المستقبل، ويخشون حربًا أهلية.
Advertisement

ووفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يعتقد أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع الإسرائيلي أن تل أبيب ستكون مستقطبة اجتماعيًا وثقافيًا وتتجه للحرب الأهلية، ويعتقد كثيرون أيضًا أنها ستكون مقسمة إلى عدة سلطات مستقلة. 

وأضاف الاستطلاع: "هناك أيضًا مخاوف كبيرة بشأن إضعاف نظام إنفاذ القانون بطريقة تمنعه من مكافحة الفساد الحكومي، وتقويض الفصل بين السلطات واستقلالها، وتحويل إسرائيل إلى دولة أقل ليبرالية، بسبب سياسات وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو".

ويقوم المعسكر الإسرائيلي، بالتعاون مع مجموعة "يديعوت أحرونوت"، بتنفيذ مشروع 2048، وهو مشروع يهدف إلى تخيل وإظهار كيف ستبدو إسرائيل في عامها المئة.

وتقول أورا بيليد نكاش، إحدى مؤسسي المعسكر الإسرائيلي، إن "نتائج الاستطلاع بمنزلة جرس إنذار، فالأغلبية في إسرائيل قلقة للغاية بشأن المسار الذي تسلكه إسرائيل". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت الحرب الأهلية في سوريا؟
lebanon 24
28/05/2025 03:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الحرب مُجدداً؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث
lebanon 24
28/05/2025 03:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الحرب بين الهند وباكستان؟
lebanon 24
28/05/2025 03:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حقائق عن الحرب الأهلية اللبنانية.. 8 محطات بارزة
lebanon 24
28/05/2025 03:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2025-05-27
18:45 | 2025-05-27
16:56 | 2025-05-27
16:52 | 2025-05-27
16:45 | 2025-05-27
16:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24