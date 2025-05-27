هل اقتربت الحرب الأهلية الإسرائيلية؟

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ووفق ما أوردت صحيفة " "، يعتقد أكثر من ثلث المشاركين في أن ستكون مستقطبة اجتماعيًا وثقافيًا وتتجه للحرب الأهلية، ويعتقد كثيرون أيضًا أنها ستكون مقسمة إلى عدة سلطات مستقلة.وأضاف الاستطلاع: "هناك أيضًا مخاوف كبيرة بشأن إضعاف نظام إنفاذ القانون بطريقة تمنعه من مكافحة الفساد الحكومي، وتقويض الفصل بين السلطات واستقلالها، وتحويل إلى دولة أقل ليبرالية، بسبب سياسات وممارسات حكومة ".ويقوم المعسكر الإسرائيلي، بالتعاون مع مجموعة " أحرونوت"، بتنفيذ مشروع 2048، وهو مشروع يهدف إلى تخيل وإظهار كيف ستبدو إسرائيل في عامها المئة.وتقول أورا بيليد نكاش، إحدى مؤسسي المعسكر الإسرائيلي، إن "نتائج الاستطلاع بمنزلة جرس إنذار، فالأغلبية في إسرائيل قلقة للغاية بشأن المسار الذي تسلكه إسرائيل". (ارم نيوز)