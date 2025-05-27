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صرح نائب بأن سياسات تدل على أنه يستعد للصدام العسكري مع .وقال غروشكو في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر فجر الأربعاء: "إذا نظرنا إلى سياسة الاتحاد وعملية البناء العسكري، فمن الواضح أن هذا هو التحضير للصدام العسكري".وتابع أن "المواقف التي يتحدث عنها بشأن التسوية وحول بشكل عام لا تتضمن أي عنصر من شأنه أن يقرب التسوية السياسية".وأضاف: "وبالعكس يكمن الهدف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بإلحاق هزيمة استراتيجية وتضييق الخناق عليها اقتصاديا".وأشار نائب الوزير إلى أن حزمة الأوروبية الأخيرة ضد روسيا ستكون حساسة بالنسبة للاتحاد ذاته، وخصوصا بعض أعضائه.وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن الحزمة الـ 17 من العقوبات ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأعلنت رئيسة أن الاتحاد بدأ بالعمل على الحزمة الـ 18 من العقوبات.