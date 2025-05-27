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عربي-دولي
روسيا عن سياسات الاتحاد الأوروبي معها: هذا هو التحضير للصدام العسكري
Lebanon 24
27-05-2025
|
23:28
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صرح نائب
وزير الخارجية الروسي
ألكسندر غروشكو
بأن سياسات
الاتحاد الأوروبي
تدل على أنه يستعد للصدام العسكري مع
روسيا
.
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وقال غروشكو في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر فجر الأربعاء: "إذا نظرنا إلى سياسة الاتحاد
الأوروبي
بشكل عام
وعملية البناء العسكري، فمن الواضح أن هذا هو التحضير للصدام العسكري".
وتابع أن "المواقف التي يتحدث عنها بشأن التسوية
الأوكرانية
وحول
أوكرانيا
بشكل عام لا تتضمن أي عنصر من شأنه أن يقرب التسوية السياسية".
وأضاف: "وبالعكس يكمن الهدف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بإلحاق هزيمة استراتيجية
بروسيا
وتضييق الخناق عليها اقتصاديا".
وأشار نائب الوزير إلى أن حزمة
العقوبات
الأوروبية الأخيرة ضد روسيا ستكون حساسة بالنسبة للاتحاد ذاته، وخصوصا بعض أعضائه.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن الحزمة الـ 17 من العقوبات ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأعلنت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
أن الاتحاد بدأ بالعمل على الحزمة الـ 18 من العقوبات.
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