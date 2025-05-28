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عربي-دولي

متوعدة الحوثي.. اسرائيل تدمّر "آخر طائرة بمطار صنعاء"

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:20
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، شنّ هجوم جديد على مواقع للحوثيين في اليمن.
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وأضاف في بيان نقلته عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن طائرات القوات الجوية ضربت أهدافا للحوثي في مطار صنعاء، وأنها دمرت آخر طائرة متبقية استخدمها الحوثيون في إطار عملية "الجوهرة الذهبية"، وفق زعمه.

كما تابع أن ما حدث "رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعتها إسرائيل بأن من يطلق النار عليها سيدفع ثمناً باهظاً"، بحسب تعبيره.

أيضاً أكد أن المواني في اليمن تتعرض لأضرار بالغة، وأنه سيتم تدمير مطار صنعاء مرارا وتكرارا، وكذلك البنية التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي تستخدمها جماعة الحوثي.

كذلك هدد بأن الحوثيين سيكونون تحت حصار بحري وجوي، قائلاً: "كما تعهدنا وحذرنا.. من يؤذينا يؤذى سبعة أضعاف".

عن هذا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش هاجم مطار صنعاء وفقا لمبدأ "من يؤذنا سنؤذه".

ورأى أن الحوثيين هم مجرد ذراع لإيران المسؤولة عن العدوان المنطلق من اليمن،وفق تعبيره.

بدورها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 طائرات شاركت في قصف مطار صنعاء في اليمن.

أيضاً أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وقوع الضربات، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء، وطائرة للخطوط اليمنية.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن انفجارات قوية وقعت في مطار صنعاء جراء الغارات الإسرائيلية.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة مساء الثلاثاء.
وقال عبر حسابه على تطبيق تليغرام فجراً، إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل".

يأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن يوم الأحد الماضي، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.

فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت مطار بن غوريون في تلّ أبيب. (العربية)
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