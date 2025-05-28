متوعدة الحوثي.. اسرائيل تدمّر "آخر طائرة بمطار صنعاء"

أعلن ، اليوم الأربعاء، شنّ هجوم جديد على مواقع للحوثيين في اليمن.

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وأضاف في بيان نقلته عنه ، أن طائرات ضربت أهدافا للحوثي في ، وأنها دمرت آخر طائرة متبقية استخدمها الحوثيون في إطار عملية "الجوهرة الذهبية"، وفق زعمه.



كما تابع أن ما حدث "رسالة واضحة واستمرار مباشر للسياسة التي وضعتها بأن من يطلق النار عليها سيدفع ثمناً باهظاً"، بحسب تعبيره.



أيضاً أكد أن المواني في اليمن تتعرض لأضرار بالغة، وأنه سيتم تدمير مطار مرارا وتكرارا، وكذلك البنية التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي تستخدمها جماعة .



كذلك هدد بأن الحوثيين سيكونون تحت حصار بحري وجوي، قائلاً: "كما تعهدنا وحذرنا.. من يؤذينا يؤذى سبعة أضعاف".



عن هذا، أعلن ، أن الجيش هاجم مطار صنعاء وفقا لمبدأ "من يؤذنا سنؤذه".



ورأى أن الحوثيين هم مجرد ذراع لإيران المسؤولة عن العدوان المنطلق من اليمن،وفق تعبيره.



بدورها، أوضحت القناة 12 اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 طائرات شاركت في قصف مطار صنعاء في اليمن.



أيضاً أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين وقوع الضربات، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء، وطائرة للخطوط .



وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن انفجارات قوية وقعت في مطار صنعاء جراء الإسرائيلية.



جاء هذا بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، بينما دوت في مناطق مختلفة مساء الثلاثاء.

وقال عبر حسابه على تطبيق فجراً، إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل".



يأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن الماضي، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.



فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت في تلّ أبيب. (العربية)