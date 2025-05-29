بصاروخ "إسكندر".. روسيا تدمر مركز قيادة العمليات الخاصة الأوكرانية

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دمّرت القوات الروسية مركز الخاصة "يوغ" (الجنوب) التابع للقوات في مقاطعة نيكولايف جنوبي ، بضربة بصاروخ "إسكندر".ونشرت ، مشاهد من عملية تدمير مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف بضربة من صواريخ إسكندر وطائرة مسيرة، بحسب ما ذكر موقع الإخباري الروسي.وقالت الدفاع في بيان: "نفّذ أطقم ’إسكندر-إم‘ التابعة للقوات المسلحة الروسية وطائرة ’غيران-2‘ المسيرة ضربةً مُركّبة على مركز قيادة الوحدة المشتركة لمركز قوات العمليات الخاصة ’الجنوب‘ التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف. واستهدفت الضربة الذي كان يتواجد فيه الأفراد، بما في ذلك قيادة الوحدة، بالإضافة إلى مستودع الذخيرة ومواقف المعدات".وبحسب مشاهد الفيديو التي نشرتها الدفاع الروسية، تظهر لقطات مراقبة ميدانية دقة إصابة وانفجار مركز القيادة الأوكراني ومستودع الذخيرة والمعدات.من ناحية ثانية، قالت الروسية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية اعترضت 48 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، 30 منها فوق .