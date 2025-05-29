Advertisement

عربي-دولي

بصاروخ "إسكندر".. روسيا تدمر مركز قيادة العمليات الخاصة الأوكرانية

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1367499-638841173324802248.jpeg
Doc-P-1367499-638841173324802248.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دمّرت القوات الروسية مركز قيادة العمليات الخاصة "يوغ" (الجنوب) التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف جنوبي أوكرانيا، بضربة بصاروخ "إسكندر".
Advertisement

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من عملية تدمير مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف بضربة من صواريخ إسكندر وطائرة مسيرة، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وقالت الدفاع في بيان: "نفّذ أطقم ’إسكندر-إم‘ التابعة للقوات المسلحة الروسية وطائرة ’غيران-2‘ المسيرة ضربةً مُركّبة على مركز قيادة الوحدة المشتركة لمركز قوات العمليات الخاصة ’الجنوب‘ التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف. واستهدفت الضربة مركز القيادة الذي كان يتواجد فيه الأفراد، بما في ذلك قيادة الوحدة، بالإضافة إلى مستودع الذخيرة ومواقف المعدات".

 وبحسب مشاهد الفيديو التي نشرتها الدفاع الروسية، تظهر لقطات مراقبة ميدانية دقة إصابة وانفجار مركز القيادة الأوكراني ومستودع الذخيرة والمعدات.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية اعترضت 48 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، 30 منها فوق منطقة بيلغورود.
مواضيع ذات صلة
بصاروخ اسكندر.. روسيا تستهدف اجتماعا عسكريا أوكرانيا
lebanon 24
29/05/2025 14:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: دمرنا منظومة هيمارس أوكرانية بصاروخ إسكندر-إم
lebanon 24
29/05/2025 14:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإفراج عن عيدان.. إسرائيل تقصف "مركز قيادة" لحماس داخل مستشفى في غزة
lebanon 24
29/05/2025 14:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مركز قيادة وسيطرة لحركة حماس في منطقة دير البلح
lebanon 24
29/05/2025 14:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:31 | 2025-05-29
07:05 | 2025-05-29
07:00 | 2025-05-29
06:35 | 2025-05-29
06:35 | 2025-05-29
06:30 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24