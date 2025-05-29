بعد لقائه الشرع... المبعوث الأميركي إلى سوريا: واشنطن تريد السلام بين دمشق وتل أبيب

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قال المبعوث الأميركي إلى إن تريد السلام بين سوريا وإسرائيل، مؤكدا أن هذه مشكلة قابلة للحل لكن الأمر يبدأ بالحوار.وقال في تصريح بعد لقائه الرئيس السوري في ، إن الرئيس الأميركي سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب، مبينا أن "رؤية هي أنه يتعين إعطاء الحكومة فرصة بعدم التدخل".وعن العلاقة بين دمشق وتل أبيب، أكد أن واشنطن تريد السلام بين الجانبين، مضيفا: "أعتقد أننا بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل والحديث عن الحدود".واستقبل باراك في قصر الشعب بدمشق، بحضور مرهف ، ووزير الخارجية والمغتربين ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة .وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن ترامب أن "سفير لدى ، توم باراك، سيشغل منصب مبعوثنا إلى سوريا".وأضاف: "يدرك توم أن هناك إمكانات كبيرة في التعاون مع سوريا لوقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في . معا، سنجعل والعالم آمنين من جديد".