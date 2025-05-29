بشأن "ضرب إيران".. هذا ما أمر به ترامب

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مساء أمس الخميس، أمر الرئيس الأميركي (بنتاغون) والجيش، بوقف التنسيق مع بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في ، حسبما كشفت القناة 12 .ويتناغم تقرير القناة مع إقرار بأنه حذر من شن هجوم على إيران، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين وطهران إلى مرحلة متقدمة.والأربعاء قال ترامب للصحفيين: "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من خلال مكالمة الأسبوع الماضي الإحجام عن القيام بعمل عسكري.وأضاف: "قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن. نجري محادثات جيدة جدا معهم".وتابع: "أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة فسننقذ أرواحا كثيرة".وأجرت وواشنطن في الأسابيع الأخيرة من المحادثات بشأن الملف ، وهو أعلى مستوى اتصال بينهما منذ انسحاب عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق الذي وقع عام 2015.واعلنت إيران في وقت سابق من الأربعاء إنها قد تنظر في السماح لمفتشين أميركيين من بتفتيش منشآتها، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.لكن إسرائيل هددت مرارا بعمل عسكري ضد عدوها اللدود إيران.(سكاي نيوز)