للتحقّق من الرؤوس النووية... الصين تُطوّر أوّل نظام ذكاء اصطناعي

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ويستند هذا المشروع إلى تحقق مشترك اقترحه علماء من والولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات، لكنه واجه عقبات عديدة حالت دون تطبيقه عمليا. كشف علماء صينيون عن نظام جديد يعتمد على ، قادر على التمييز بدقة بين الرؤوس النووية الحقيقية والمزيفة، وهو أول حلّ من نوعه عالميا في مجال التحقق من الأسلحة النووية.ويستند هذا المشروع إلى تحقق مشترك اقترحه علماء من والولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات، لكنه واجه عقبات عديدة حالت دون تطبيقه عمليا.

وتعود أسباب هذا التأخير، وفقا للباحثين، إلى صعوبة تدريب واختبار الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات حساسة تتعلق بالرؤوس الحربية النووية، بالإضافة إلى صعوبات في إقناع القيادات العسكرية بأن النظام لا يشكل خطرا على . كما أبدت بعض الدول، مثل ، شكوكا تجاه هذا الاختراع. (سكاي نيوز)