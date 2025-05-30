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عربي-دولي
للتحقّق من الرؤوس النووية... الصين تُطوّر أوّل نظام ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:02
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كشف علماء صينيون عن نظام جديد يعتمد على
الذكاء الاصطناعي
، قادر على التمييز بدقة بين الرؤوس النووية الحقيقية والمزيفة، وهو أول حلّ من نوعه عالميا في مجال التحقق من الأسلحة النووية.
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ويستند هذا المشروع إلى
بروتوكول
تحقق مشترك اقترحه علماء من
الصين
والولايات المتحدة قبل أكثر من عشر سنوات، لكنه واجه عقبات عديدة حالت دون تطبيقه عمليا.
وتعود أسباب هذا التأخير، وفقا للباحثين، إلى صعوبة تدريب واختبار الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات حساسة تتعلق بالرؤوس الحربية النووية، بالإضافة إلى صعوبات في إقناع القيادات العسكرية
الصينية
بأن النظام لا يشكل خطرا على
الأمن القومي
. كما أبدت بعض الدول، مثل
الولايات المتحدة
، شكوكا تجاه هذا الاختراع. (سكاي نيوز)
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