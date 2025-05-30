لغة الجسد لا تكذب.. هل انفصل أوباما عن ميشيل بعد 32 سنة زواج؟

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ورغم نفي لهذه الشائعات سابقًا، إلا أن غيابها عن عدد من المناسبات العامة، من بينها جنازة الرئيس الأسبق ، أثار مزيدًا من التساؤلات. ظهرت عائلة الرئيس الأميركي الأسبق ، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، خارج فندق "لويل" في ، وسط تكهنات متجددة حول علاقته بزوجته ميشيل، بعد انتشار شائعات عن انفصالهما عقب زواج استمر 32 عاماً.ورغم نفي لهذه الشائعات سابقًا، إلا أن غيابها عن عدد من المناسبات العامة، من بينها جنازة الرئيس الأسبق ، أثار مزيدًا من التساؤلات.

وقد التُقطت صور للزوجين أثناء خروجهما برفقة جهاز الخدمة السرية، حيث ظهرت ميشيل بمزاج رائق ومفعمة بالحيوية، في حين بدا شاردًا ومتحفظًا.



وفسّرت الخبيرة في لغة الجسد، سوزان كونستانتين، هذه الصور في مقابلة مع قناة " "، معتبرة أن لغة الجسد بين الزوجين "تبعث على القلق"، مشيرة إلى وجود "فصل جسدي واضح" بينهما، مع وقوف رجلي أمن بينهما بشكل يوحي بالمسافة والتباعد.



وأضافت كونستانتين: "الرئيس الأسبق بدا كأنه يؤدي دور الحارس الشخصي، وليس الزوج، بينما ظهرت ميشيل في الواجهة بكل حيوية وثقة".



وتُعد هذه التصريحات جزءًا من موجة تحليل واسعة لأداء الشخصيات العامة في ، حيث تحظى لغة الجسد باهتمام متزايد كمؤشر غير لفظي على العلاقات الشخصية. (روسيا اليوم)