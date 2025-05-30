بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب

تحدث الرئيس الأميركي ، يوم الجمعة، عن فيديو انتشر مؤخراً يظهر زوجة ، ، تدفع وجهه أثناء نزوله من طائرة في هانوي، .

Advertisement

وعندما طُلب من تقديم نصيحة زواج لماكرون، تردد للحظة ثم قال: "تأكد من بقاء الباب مغلقاً".





وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع ماكرون بعد الحادثة، واصفاً إياها بأنها "ليست جيدة".

وأضاف ترامب عن ماكرون وزوجته: "هذا لم يكن جيداً. لا، لقد تحدثت إليه وهما بخير، هما شخصان جيدان جداً".

وأكمل: "لا أعرف ما الذي كان وراء ذلك، لكنني أعرفهما جيداً، وهما بخير".





من جانبه، قلل ماكرون من أهمية الحادثة، وقال للصحفيين: "هناك فيديو يظهرني وأنا أمزح وأغازل زوجتي، وكيف تحوّل ذلك إلى ما يشبه كارثة كونية، حتى أن البعض ابتكر نظريات لتفسير الأمر".