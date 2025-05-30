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عربي-دولي

بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:52
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تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن فيديو انتشر مؤخراً يظهر زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت، تدفع وجهه أثناء نزوله من طائرة في هانوي، فيتنام.
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 وعندما طُلب من ترامب تقديم نصيحة زواج لماكرون، تردد للحظة ثم قال: "تأكد من بقاء الباب مغلقاً".


وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع ماكرون بعد الحادثة، واصفاً إياها بأنها "ليست جيدة".
 
وأضاف ترامب عن ماكرون وزوجته: "هذا لم يكن جيداً. لا، لقد تحدثت إليه وهما بخير، هما شخصان جيدان جداً".
 
 
وأكمل: "لا أعرف ما الذي كان وراء ذلك، لكنني أعرفهما جيداً، وهما بخير".


من جانبه، قلل ماكرون من أهمية الحادثة، وقال للصحفيين: "هناك فيديو يظهرني وأنا أمزح وأغازل زوجتي، وكيف تحوّل ذلك إلى ما يشبه كارثة كونية، حتى أن البعض ابتكر نظريات لتفسير الأمر".
 
 
 
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