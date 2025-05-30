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عربي-دولي
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
Lebanon 24
30-05-2025
|
16:52
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تحدث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الجمعة، عن فيديو انتشر مؤخراً يظهر زوجة
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
،
بريجيت
، تدفع وجهه أثناء نزوله من طائرة في هانوي،
فيتنام
.
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وعندما طُلب من
ترامب
تقديم نصيحة زواج لماكرون، تردد للحظة ثم قال: "تأكد من بقاء الباب مغلقاً".
وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع ماكرون بعد الحادثة، واصفاً إياها بأنها "ليست جيدة".
وأضاف ترامب عن ماكرون وزوجته: "هذا لم يكن جيداً. لا، لقد تحدثت إليه وهما بخير، هما شخصان جيدان جداً".
وأكمل: "لا أعرف ما الذي كان وراء ذلك، لكنني أعرفهما جيداً، وهما بخير".
من جانبه، قلل ماكرون من أهمية الحادثة، وقال للصحفيين: "هناك فيديو يظهرني وأنا أمزح وأغازل زوجتي، وكيف تحوّل ذلك إلى ما يشبه كارثة كونية، حتى أن البعض ابتكر نظريات لتفسير الأمر".
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