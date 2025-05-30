يتناول "حبة دواء".. أول تعليق من بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان

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أكد الرئيس الأميركي السابق أمس الجمعة انه متفائل بشأن شفائه، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من إصابته بسرطان البروستاتا.وقال للصحافيين على هامش ظهور علني في ولايته "الجميع متفائل للغاية". ولفت إلى أنه بدأ العلاج.السابق (82 عاما) عن مرضه "توقعاتي هي أننا سنكون قادرين على التغلب على هذا".وذكر بايدن أنه يتناول حاليا "حبة دواء" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول علاجه.وقال بايدن إثر مناسبة في دلاوير لتكريم الجنود الذين قتلوا في ساحات المعارك "حسنا، المآل جيد. كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء. الأمور تسير على ما يرام. لذلك، أشعر أنني بخير".وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستاتا من النوع العدواني.وتابع "ليس (السرطان) في أي عضو، عظامي قوية، لم ينتشر. لذا أشعر أنني بخير".وطغت الصحة الذهنية والبدنية لبايدن، الرئيس الأكبر سنا في المنصب على الإطلاق، على انتخابات 2024.فبعد أداء وصف بـ "الكارثي" في المناظرة مع ، وضع بايدن حدا لحملته لولاية ثانية.عندما أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابته بالسرطان، أشير إلى أن المرض تمدّد إلى العظام.لكن بايدن قال للصحافيين "نحن جميعا متفائلون بشأن التشخيص. في الواقع، أحد كبار الجراحين في العالم يعمل معي".وتحوّلت الخلافات السياسية حول إنهاء بايدن حملته إلى فضيحة كبرى منذ صدور كتاب "الخطيئة الأصلية" الذي يزعم أن في عهد بايدن تستّرت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته.(العربية)