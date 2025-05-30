يتناول "حبة دواء".. أول تعليق من بايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أكد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
أمس الجمعة انه متفائل بشأن شفائه، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من الكشف عن
إصابته بسرطان البروستاتا.
وقال بايدن
للصحافيين على هامش ظهور علني في ولايته ديلاوير
"الجميع متفائل للغاية". ولفت إلى أنه بدأ العلاج.
وقال الرئيس
السابق (82 عاما) عن مرضه "توقعاتي هي أننا سنكون قادرين على التغلب على هذا".
وذكر بايدن أنه يتناول حاليا "حبة دواء" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول علاجه.
وقال بايدن إثر مناسبة في دلاوير لتكريم الجنود الأميركيين
الذين قتلوا في ساحات المعارك "حسنا، المآل جيد. كما تعلمون، نحن نعمل على كل شيء. الأمور تسير على ما يرام. لذلك، أشعر أنني بخير".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن مكتب بايدن
تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستاتا من النوع العدواني.
وتابع "ليس (السرطان) في أي عضو، عظامي قوية، لم ينتشر. لذا أشعر أنني بخير".
وطغت الصحة الذهنية والبدنية لبايدن، الرئيس الأكبر سنا في المنصب على الإطلاق، على انتخابات 2024.
فبعد أداء وصف بـ "الكارثي" في المناظرة مع دونالد ترامب
، وضع بايدن حدا لحملته لولاية ثانية.
عندما أعلن مكتب بايدن تشخيص إصابته بالسرطان، أشير إلى أن المرض تمدّد إلى العظام.
لكن بايدن قال للصحافيين "نحن جميعا متفائلون بشأن التشخيص. في الواقع، أحد كبار الجراحين في العالم يعمل معي".
وتحوّلت الخلافات السياسية حول إنهاء بايدن حملته إلى فضيحة كبرى منذ صدور كتاب "الخطيئة الأصلية" الذي يزعم أن إدارة البيت الأبيض
في عهد بايدن تستّرت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته.(العربية)