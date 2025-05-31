تراجع حالات الكوليرا في سنار والسودان يواصل جهوده لاحتواء التفشي

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أعلن مسؤول طبي اليوم السبت انحسار وباء بولاية سنار الواقعة بوسط البلاد.ونقلت وكالة للأنباء (سونا) عن إبراهيم العوض أحمد، المكلف بولاية سنار، قوله إن في سنجة أصبح خالياً من أي حالة بينما تبقى 13 حالة بمركز عزل سنار. كما أعلن دخول في حملة تطعيم ضد الكوليرا.وأشاد وزير الصحة، في ، بتدخل مفوضية الإنساني بولاية سنار والمنظمات التي تكفلت ودعمت مراكز العزل في سنجة وسنار.، كشف ، مدير ومكافحة الأوبئة بصحة سنار، عن أن عدد حالات الاشتباه بالكوليرا حتى أمس الجمعة بلغ 91 حالة، منها 7 حالات وفاة و67 حالة شفاء و13 حالة بمركز عزل سنار وحالتان من وحالة من .من جانبها، أكدت عبدالحليم، مدير للرعاية الصحية الأساسية بصحة سنار، أن "التدخلات مستمرة"، من رش ضبابي ورزازي وتعزيز صحة وسلامة مياه وإصحاح بيئي، مبينةً أن التدخلات التي تمت أدت لانحسار الكوليرا. وثمّنت تعاون السلطات المحليات في تنفيذ هذه الأنشطة. (العربية)