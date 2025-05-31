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تراجع حالات الكوليرا في سنار والسودان يواصل جهوده لاحتواء التفشي

Lebanon 24
31-05-2025 | 11:35
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أعلن مسؤول طبي سوداني اليوم السبت انحسار وباء الكوليرا بولاية سنار الواقعة بوسط البلاد.
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ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة المكلف بولاية سنار، قوله إن مركز العزل في سنجة أصبح خالياً من أي حالة بينما تبقى 13 حالة بمركز عزل سنار. كما أعلن دخول ولاية سنار في حملة تطعيم ضد الكوليرا.

وأشاد وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، بتدخل مفوضية العون الإنساني بولاية سنار والمنظمات التي تكفلت ودعمت مراكز العزل في سنجة وسنار.

من جهته، كشف محمد تاج الدين، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بصحة سنار، عن أن عدد حالات الاشتباه بالكوليرا حتى أمس الجمعة بلغ 91 حالة، منها 7 حالات وفاة و67 حالة شفاء و13 حالة بمركز عزل سنار وحالتان من الجزيرة وحالة من القضارف.

من جانبها، أكدت فاطمة محمد عبدالحليم، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بصحة سنار، أن "التدخلات مستمرة"، من رش ضبابي ورزازي وتعزيز صحة وسلامة مياه وإصحاح بيئي، مبينةً أن التدخلات التي تمت أدت لانحسار الكوليرا. وثمّنت تعاون السلطات المحليات في تنفيذ هذه الأنشطة. (العربية)
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