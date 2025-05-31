صاروخان من غزة يستهدفان مستوطنات إسرائيلية

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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، السبت، بإطلاق صاروخين من تجاه في غلاف القطاع.وبالتزامن أشار إعلام إسرائيلي إلى انطلاق "دوي صفارات إنذار في غلاف غزة".ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات صعبة بين وإسرائيل حول هدنة جديدة في غزة تدور حول مقترح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، .وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، عن تفاصيل رد حماس على مقترح ويتكوف، حيث طالبت الحركة بتسليم الأسرى الإسرائيليين على 3 دفعات تمتد 60 يوما، على أن يتم تسليم 4 أسرى فقط في اليوم الأول من الاتفاق عند إقراره. (العربية)