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عربي-دولي

صاروخان من غزة يستهدفان مستوطنات إسرائيلية

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:31
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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، السبت، بإطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.
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وبالتزامن أشار إعلام إسرائيلي إلى انطلاق "دوي صفارات إنذار في غلاف غزة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات صعبة بين حماس وإسرائيل حول هدنة جديدة في غزة تدور حول مقترح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، عن تفاصيل رد حماس على مقترح ويتكوف، حيث طالبت الحركة بتسليم الأسرى الإسرائيليين على 3 دفعات تمتد 60 يوما، على أن يتم تسليم 4 أسرى فقط في اليوم الأول من الاتفاق عند إقراره. (العربية)
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