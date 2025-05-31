مجزرة جديدة في غزة.. شهداء بمواقع توزيع المساعدات الإنسانية

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ارتكب جيش العدو مجزرة جديدة بحق المدنيين في ، حيث أفاد بأن عدد ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.وأكدت اليوم الأحد، استشهاد 14 فلسطينيًا برصاص القوات في مدينة جنوب القطاع، خلال توجههم للحصول على المساعدات الغذائية.