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عربي-دولي
مجزرة جديدة في غزة.. شهداء بمواقع توزيع المساعدات الإنسانية
Lebanon 24
31-05-2025
|
23:49
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ارتكب جيش العدو
الإسرائيلي
مجزرة جديدة بحق المدنيين في
قطاع غزة
، حيث أفاد
المكتب الإعلامي الحكومي
بأن عدد
الشهداء
ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
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وأكدت
وزارة الصحة في غزة
اليوم الأحد، استشهاد 14 فلسطينيًا برصاص القوات
الإسرائيلية
في مدينة
رفح
جنوب القطاع، خلال توجههم للحصول على المساعدات الغذائية.
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