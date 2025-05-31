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مجزرة جديدة في غزة.. شهداء بمواقع توزيع المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:49
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 ارتكب جيش العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
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وأكدت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، استشهاد 14 فلسطينيًا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع، خلال توجههم للحصول على المساعدات الغذائية.
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