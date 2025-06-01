اقتراح أميركي مكتوب لإيران حول التخصيب النووي.... ماذا تضمن؟

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وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أن مبعوث ، ستيف ويتكوف، قدّم لإيران "اقتراحًا مفصلاً ومقبولاً" خلال الجولة الخامسة من المحادثات التي عقدت مؤخرًا في .



ورغم شحّ التفاصيل بشأن مضمون المقترح، إلا أن مصادر أميركية كشفت لموقع "أكسيوس" أن الوثيقة تتضمن محاولة لحلّ الإشكالية الأساسية المتعلقة بمطالبة بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها.



في السياق ذاته، كشف مسؤول أميركي ومصدر مطّلع أن سلطنة طرحت فكرة تبنتها واشنطن، تقضي بإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، يكون تحت إشراف والولايات المتحدة، على أن يُقام خارج الأراضي .



كما نوقشت فكرة بديلة تعترف بموجبها واشنطن بحق في التخصيب، مقابل تعليق كامل للأنشطة الإيرانية في هذا المجال، كجزء من اتفاق مبدئي يمهّد لاتفاق نهائي مفصل تُعدّه فرق فنية لاحقاً. أعلن أمس، أنه تسلّم اقتراحاً مكتوباً من بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول برنامج بلاده ، في خطوة تأتي بعد خمس جولات غير مباشرة من المفاوضات بين الطرفين.وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أن مبعوث ، ستيف ويتكوف، قدّم لإيران "اقتراحًا مفصلاً ومقبولاً" خلال الجولة الخامسة من المحادثات التي عقدت مؤخرًا في .ورغم شحّ التفاصيل بشأن مضمون المقترح، إلا أن مصادر أميركية كشفت لموقع "أكسيوس" أن الوثيقة تتضمن محاولة لحلّ الإشكالية الأساسية المتعلقة بمطالبة بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها.في السياق ذاته، كشف مسؤول أميركي ومصدر مطّلع أن سلطنة طرحت فكرة تبنتها واشنطن، تقضي بإنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، يكون تحت إشراف والولايات المتحدة، على أن يُقام خارج الأراضي .كما نوقشت فكرة بديلة تعترف بموجبها واشنطن بحق في التخصيب، مقابل تعليق كامل للأنشطة الإيرانية في هذا المجال، كجزء من اتفاق مبدئي يمهّد لاتفاق نهائي مفصل تُعدّه فرق فنية لاحقاً.

وبحسب المصادر، فإن إيران طلبت خلال الجولة الرابعة من المحادثات الحصول على موقف أميركي مكتوب، بعدما عرض ويتكوف اقتراحاً شفوياً، قبل أن يقوم خلال الجولة الخامسة بشرحه بالتفصيل.



وقد تولّى ، بدر البوسعيدي، تسليم النص المكتوب إلى عراقجي خلال زيارته إلى طهران، أمس السبت.



بدوره، أكد وزير الخارجية أن بلاده سترد على المقترح بما يتماشى مع "المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، دون إعطاء جدول زمني واضح للرد.



ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه الذرية في تقرير سري حديث، أن إيران سرعت من عملية تخصيب اليورانيوم، ووصفت مستوى تعاونها بأنه "أقل من مرضٍ".



هذا ومن المتوقع أن تُعقد جولة سادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران في وقت قريب، في محاولة لكسر الجمود وإيجاد مخرج ينقذ المتعثر منذ سنوات. (العربية)