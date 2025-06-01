وصفه بـ "الكبير والجميل".. انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن مشروع قانون ترامب

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يشهد الحزب انقسامات متزايدة حول مشروع قانون اقتصادي يروّج له الرئيس الأميركي ، والذي وصفه بـ "الكبير والجميل"، وتتضارب التقديرات بشأن تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي والعجز ، ما يهدد تمريره قبل الموعد المستهدف في الرابع من المقبل.ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري، فقد أثار المشروع انقساماً حاداً بين الجمهوريين في ، إذ يرى بعضهم أنه سيعزز النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، في حين يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات.وأشار الموقع إلى أن أهمية هذا الخلاف تكمن في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم.وتشير تقديرات في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب شكك، الأحد، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة. (الشرق)