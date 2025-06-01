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عربي-دولي
وصفه بـ "الكبير والجميل".. انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن مشروع قانون ترامب
Lebanon 24
01-06-2025
|
23:54
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يشهد الحزب
الجمهوري
انقسامات متزايدة حول مشروع قانون اقتصادي يروّج له الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
، والذي وصفه بـ "الكبير والجميل"، وتتضارب التقديرات بشأن تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي والعجز
الفيدرالي
، ما يهدد تمريره قبل الموعد المستهدف في الرابع من
تموز
المقبل.
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ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري، فقد أثار المشروع انقساماً حاداً بين الجمهوريين في
الكونغرس
، إذ يرى بعضهم أنه سيعزز النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، في حين يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات.
وأشار الموقع إلى أن أهمية هذا الخلاف تكمن في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في
مجلس الشيوخ
لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم.
وتشير تقديرات
مكتب الميزانية
في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب
مايك جونسون
شكك، الأحد، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة. (الشرق)
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