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عربي-دولي
تعادل 5 محافظات.. تفاصيل الدلتا الجديدة في صحراء مصر
Lebanon 24
02-06-2025
|
01:05
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أعلن
مصطفى مدبولي
، رئيس الوزراء المصري، أن مشروع الدلتا الجديدة الذي تنفذه البلاد حاليا يوازي في حجمه نحو 4 إلى 5 محافظات، ويُوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف في تصريحات أمس الأحد، أن عدد سكان الدلتا الجديدة متوقع أن يصل من 2.5 إلى 3 ملايين أسرة، موضحا أنه سيتم إقامة منطقة لوجستية وصناعية كبيرة بها.
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لكن ما هو هذا المشروع وأين يقع؟
يعد المشروع الأكبر في البلاد لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، وسيتم توفير المياه اللازمة له بكميات تبلغ 17.5 مليون متر مكعب يوميًا، بهدف زيادة المساحة المزروعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية فى البلاد.
فيما كشف
الدكتور محمد
القرش، المتحدث الرسمي باسم
وزارة الزراعة
، تفاصيل أكثر عن المشروع. وقال لـ"العربية.نت/الحدث.نت " إن مصر بدأت منذ عام 2013 في التوسع فى إقامة المشروعات الزراعية للخروج من الوادي الضيق، ومن ضمن هذه المشروعات "مشروع مستقبل مصر" الذي يمثل جزءا من مشروع "الدلتا الجديدة".
كما أضاف أنه "يقع على امتداد طريق محور "
روض الفرج
- الضبعة" الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر". وقال إن المشروع يربط بين الحدود الإدارية لـ 4 محافظات، هي مطروح والبحيرة والجيزة والفيوم، وتصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان تزيد إلى 2,8 مليون فدان. ولفت إلى أنه سيضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي.
"كل قطرة مياه"
إلى ذلك، أوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، وكذلك تحقيق أعلى إنتاجية، حيث إن الهدف الأساسي منه يكمن في خلق مجتمعات جديدة، ومد شبكات الطرق وإقامة محطات لتحلية المياه، وكذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لاستقطاب وجذب أكبر عدد ممكن من سكان الدلتا القديمة إلى المشروعات الجديدة ما يخفف من التكدس السكاني في الوادي والدلتا القديمة .
وقال إن المشروع يستهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
مياه نهر النيل
أما حول كيفية توفير المياه لهذه المساحات الكبيرة من الأراضي المستصلحة فكشفت السلطات
المصرية
أن هناك مصادر ري للمشروع، منها المصدر
الشمالي
وهو ممر مائي بطول 170 كيلومترا من ترعة الحمام الجديدة، وسيقوم بنقل 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ويشتمل على مسار جديد بطول 114 كيلومترا لنقل مياه الصرف الزراعي الناتج من
الري
بالغمر في أراضي الدلتا القديمة إلى محطة معالجة الحمام لتقوم بتدويرها وتنقيتها ومعالجتها لتصبح صالحة للري بدلاً من التخلص منها في
البحر المتوسط
.
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