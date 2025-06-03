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عربي-دولي
تصويت في مجلس الأمن اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
Lebanon 24
03-06-2025
|
23:29
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من المقرر أن يصوّت
مجلس الأمن الدولي
اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف".
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وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة
حماس
وجماعات أخرى عقب هجوم 7 تشرين الأول 2023 المفاجئ في جنوب
إسرائيل
.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل
الأمم المتحدة
وشركاءها الإنسانيين".
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