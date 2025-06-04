ليست أوكرانيا.. وسائل إعلام تكشف أولوية قمة الناتو في لاهاي

ستركز قمة " " في هذا الشهر ليس على بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس بشأن زيادة الانفاق الدفاعي لدول الحلف، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

Advertisement

وقالت الوكالة نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم : "أكد لحلف الناتو مارك روتا أن أوكرانيا تبقى قضية "ذات أولوية" في القمة. لكن الدبلوماسيين يقولون ان التركيز ينصب على تحقيق اتفاق للإنفاق يلبي مطالب بإنفاق 5% من على الدفاع ويبقي في الحلف". (روسيا اليوم)