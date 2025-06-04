واشنطن تستعد لاستخدام "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة!

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ونقل المصدر عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن "الولايات المتحدة أبلغت أنها ستصوّت بحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في يدعو لوقف فوري للحرب في ".ومن المقرر أن يصوّت مجلس ، في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف.وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين.ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة وجماعات أخرى عقب هجوم 7 تشرين الاول 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل وشركاءها الإنسانيين".