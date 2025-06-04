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عربي-دولي

واشنطن تستعد لاستخدام "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة!

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:30
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كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة.
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ونقل المصدر عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستصوّت بحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري للحرب في قطاع غزة".


ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف.


وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين.


ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 تشرين الاول 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.


ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين". 
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