ترامب يعلّق تأشيرات طلاب هارفارد الجدد: "خطر على الأمن القومي"

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ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يهدف إلى "تثبيط التحاق الرعايا الأجانب بجامعة هارفارد"، التي تُعد من أعرق جامعات والعالم، وتنتمي إلى رابطة اللبلاب (Ivy League). وأوضح أن استمرار التحاق الطلاب الدوليين بالجامعة "يُعرض للخطر"، متهمًا هارفارد بأنها "وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب".وأضاف: "لقد قررت أن دخول هذه الفئة من الرعايا الأجانب يضر بمصالح الولايات المتحدة. سلوك هارفارد مؤسف ومثير للقلق".وبموجب الإعلان، طُلب من الأميركي النظر في إمكانية إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين الحاليين في الجامعة من فئات F وM وJ، إذا استوفوا "معايير" غير محددة وردت في الأمر التنفيذي.كما اتهم البيت الأبيض بإقامة "علاقات خارجية مثيرة للقلق"، وعدم التعاون في تقديم المعلومات المتعلقة بالطلاب الأجانب، سواء من حيث سجلاتهم التأديبية أو مدى مراقبتهم داخل الجامعي. وأشار القرار إلى أن الجامعة "أخفقت في معالجة تزايد الحوادث المعادية للسامية" بين طلابها.ويأتي القرار بعد أيام من حكم قاضية الأميركية أليسون بوروز، التي منعت من منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بهارفارد، معتبرة أن تصرفات الإدارة تفتقر إلى الأسس القانونية.وفي وقت سابق، كانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أصدرت أمرًا بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP)، بعد اتهامها بعدم تسليم سجلات سلوك الطلاب المطلوبة منذ نيسان الماضي.القرار الرئاسي ليس معزولًا، إذ سبقته تقارير عن نية إنهاء عقود فدرالية مع جامعة هارفارد بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ضمن مسار تصعيدي شمل أيضًا تجميد نحو 3.2 مليار دولار من المنح والعقود التي تُموَّل بها الكبرى.وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات سياسات ترامب على صورة التعليم الأميركي عالميًا، خصوصًا مع ازدياد اعتماد الجامعات الأميركية على الطلاب الأجانب، الذين يشكلون شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا أساسيًا لها.(business-standard)