ماسك يهاجم خطة ترامب: "إفلاس أميركا ليس مقبولا"

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دعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلا واسعا.وكتب في منشور على منصته إكس: "اتصل بعضو ، اتصل بعضو . إفلاس أميركا ليس مقبولا! اجهضوا مشروع القانون".وانتقد ماسك بشدة ما يصفه بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كاف في الإنفاق، محذرا من أن الإجراء سيزيد العجز ويسرع من نمو الدين الوطني.وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه "فظاعة مقززة"، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.