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عربي-دولي

الناتو يطلق أضخم مناوراته في بحر البلطيق

Lebanon 24
05-06-2025 | 00:35
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بدأت صباح اليوم الخميس من مدينة روستوك الواقعة شمال شرق ألمانيا أولى السفن الحربية المشاركة في التمرين العسكري واسع النطاق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "بالتوبس"، والذي يجرى سنويا في بحر البلطيق.
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ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو، إذ يشارك فيه نحو 50 سفينة، وأكثر من 25 طائرة، وما يقرب من 9 آلاف جندي من 17 دولة. ومن المقرر أن يستمر حتى 20 حزيران الجاري.

ويكتسب بحر البلطيق أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي إلى عضوية الناتو.

وانتقدت موسكو التمرين ووصفته بأنه استفزاز، بينما نفذت قواتها البحرية مناورات عسكرية خاصة بها في بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

يذكر أن تمرين "بالتوبس" يجرى منذ أكثر من 50 عاما، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها من مدينة روستوك، التي تعد المقر الرئيسي للقيادة البحرية الألمانية.(سكاي نيوز)
 
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