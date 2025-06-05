الناتو يطلق أضخم مناوراته في بحر البلطيق

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بدأت الخميس من مدينة روستوك الواقعة أولى السفن الحربية المشاركة في التمرين العسكري واسع النطاق لحلف (الناتو) "بالتوبس"، والذي يجرى سنويا في .ويعد هذا التمرين بقيادة من أكبر المناورات البحرية للناتو، إذ يشارك فيه نحو 50 سفينة، وأكثر من 25 طائرة، وما يقرب من 9 آلاف جندي من 17 دولة. ومن المقرر أن يستمر حتى 20 حزيران الجاري.ويكتسب بحر أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل الحرب المستمرة التي تشنها على .وتعد روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي إلى عضوية .وانتقدت التمرين ووصفته بأنه استفزاز، بينما نفذت قواتها البحرية مناورات عسكرية خاصة بها في بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.يذكر أن تمرين "بالتوبس" يجرى منذ أكثر من 50 عاما، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها من مدينة روستوك، التي تعد المقر للقيادة البحرية .(سكاي نيوز)