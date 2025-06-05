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عربي-دولي

بسبب الضربات الأوكرانية.. انقطاع الكهرباء في 4 مدن بمقاطعة زابوروجيه

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:43
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كشف حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة يفغيني باليتسكي انقطاع الكهرباء في أحياء مدن ميلتوبول وبيرديانسك وإنرغودار وكامينكا-دنبروفسكايا و3 دوائر بلدية نتيجة الضربات الأوكرانية.
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وكتب باليتسكي عبر "تلغرام": "نتيجة لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة معادية على مناطق سكنية في مقاطعة زابوروجيه، لا تزال أجزاء من مدينة ميلتوبول، ومدن وكامينكا-دنبروفسكايا وإنرغودار وبيرديانسك والدوائر البلدية بدون كهرباء".

وأضاف: "كما انخفضت إمدادات المياه جراء انقطاع التيار، وتعمل فرق الطوارئ على معالجة الآثار".

وأدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون اللتين انضمتا إلى روسيا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المقاطعتين، فيما تواصل الطوارئ صيانة المحطات وإعادة التيار.
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