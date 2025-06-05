بسبب الضربات الأوكرانية.. انقطاع الكهرباء في 4 مدن بمقاطعة زابوروجيه

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كشف حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة انقطاع الكهرباء في أحياء مدن ميلتوبول وبيرديانسك وإنرغودار وكامينكا-دنبروفسكايا و3 دوائر بلدية نتيجة الضربات .وكتب باليتسكي عبر " ": "نتيجة لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة معادية على مناطق سكنية في مقاطعة زابوروجيه، لا تزال أجزاء من مدينة ميلتوبول، ومدن وكامينكا-دنبروفسكايا وإنرغودار وبيرديانسك والدوائر البلدية بدون كهرباء".وأضاف: "كما انخفضت إمدادات المياه جراء انقطاع ، وتعمل فرق الطوارئ على معالجة الآثار".وأدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون اللتين انضمتا إلى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المقاطعتين، فيما تواصل الطوارئ صيانة وإعادة التيار.