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عربي-دولي

"حزب الله" أحدهم... مصدر أمنيّ إسرائيليّ يتّهم هؤلاء بزعزعة إستقرار سوريا

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:26
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قال مصدرٌ أمنيّ إسرائيليّ إنّ "إطلاق الصواريخ من جنوب سوريا باتّجاه اسرائيل كان متوقعاً".
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وأشار لـ"العربية" إلى أنّ "الإدارة السوريّة الحاليّة لا دخل لها بالحادث".


وزعم أنّ "إيران و"حزب الله" وأتباع الرئيس السوري السابق بشار الأسد يُحاولون عرقلة الإستقرار في سوريا".
 
 
 
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