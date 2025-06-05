"حزب الله" أحدهم... مصدر أمنيّ إسرائيليّ يتّهم هؤلاء بزعزعة إستقرار سوريا

قال مصدرٌ أمنيّ إسرائيليّ إنّ "إطلاق الصواريخ من باتّجاه اسرائيل كان متوقعاً".

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وأشار لـ"العربية" إلى أنّ "الإدارة السوريّة الحاليّة لا دخل لها بالحادث".





وزعم أنّ " و" " وأتباع الرئيس السوري السابق يُحاولون عرقلة الإستقرار في ".