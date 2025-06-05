هل يكون "الكونسورتيوم" الحلّ بين إيران وأميركا؟

ذكرت "العربية"، أنّ مسؤولاً إيرانيّاً كبيراً، أعلن أنّ مستعدّة لبناء إطار إتّفاق نووي مع على أساس فكرة "كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم".

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ويُعد "كونسورتيوم التخصيب الإقليمي" أحد العناصر المحورية في المقترح الذي قدّمه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الشهر الماضي.

وقد مثل هذا المقترح محاولة للتوفيق بين موقف إدارة الرافض لتخصيب اليورانيوم في ، وإصرار طهران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.

وذكر تقرير أميركي أنّ "الكونسورتيوم يُمكن أنّ يضم الولايات المتحدة وإيران ودولًا مثل السعوديّة والإمارات وقطر وحتى ، ويهدف إلى توفير الوقود للدول الساعية إلى تطوير برامج نوويّة سلميّة، غير أنّ أنشطته تخضع لرقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال موقع "أكسيوس" في هذا السياق، إنّ "الكونسورتيوم" سيسمح للولايات المتحدة بالقول إنّ إيران لم تعدّ تخصب اليورانيوم منفردة، حيث تتم عمليات التخصيب ضمن كيان إقليمي متعدّد الأطراف".

وأضاف الموقع الأميركيّ أنّ "إيران يُمكنها أيضاً الإدعاء أنّ خطّها الأحمر بشأن التخصيب لم يُنتهك".