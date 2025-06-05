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عربي-دولي

هل يكون "الكونسورتيوم" الحلّ بين إيران وأميركا؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:00
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ذكرت "العربية"، أنّ مسؤولاً إيرانيّاً كبيراً، أعلن أنّ طهران مستعدّة لبناء إطار إتّفاق نووي مع الولايات المتحدة على أساس فكرة "كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم".
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ويُعد "كونسورتيوم التخصيب الإقليمي" أحد العناصر المحورية في المقترح الذي قدّمه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.
وقد مثل هذا المقترح محاولة للتوفيق بين موقف إدارة ترامب الرافض لتخصيب اليورانيوم في إيران، وإصرار طهران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.
وذكر تقرير أميركي أنّ "الكونسورتيوم يُمكن أنّ يضم الولايات المتحدة وإيران ودولًا مثل السعوديّة والإمارات وقطر وحتى تركيا، ويهدف إلى توفير الوقود النووي للدول الساعية إلى تطوير برامج نوويّة سلميّة، غير أنّ أنشطته تخضع لرقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال موقع "أكسيوس" في هذا السياق، إنّ "الكونسورتيوم" سيسمح للولايات المتحدة بالقول إنّ إيران لم تعدّ تخصب اليورانيوم منفردة، حيث تتم عمليات التخصيب ضمن كيان إقليمي متعدّد الأطراف".
وأضاف الموقع الأميركيّ أنّ "إيران يُمكنها أيضاً الإدعاء أنّ خطّها الأحمر بشأن التخصيب لم يُنتهك".
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