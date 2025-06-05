إيران طلبت من الصين مواد لتصنيع مئات الصواريخ الباليستية.. "وول ستريت جورنال" تكشف

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كشفت صحيفة " " ان طلبت مواد من لتصنيع مئات الصواريخ الباليستية.ولفتت الصحيفة إلى أن تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية وسط محادثات نووية متوترة مع .ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة، أن المواد المطلوبة ربما ترسل إلى ميليشيات موالية لإيران في المنطقة، في محاولة لإعادة بناء ما يسمى "بمحور ".وحسبما نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين فإن العقد الجديد بين إيران والصين قد يكون كافيا لإنتاج ما لا يقل عن 800 صاروخ.وأكد تقرير الصحيفة أن إيران بدأت بالفعل في إصلاح معدات استهدفتها في أكتوبر الماضي.وكشف تقرير لصحيفة "فاينينشال تايمز" ، الأحد الماضي، أن إيران تسعى إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، في ظل استعداداتها لاحتمال تلقي ضربة إسرائيلية، أو حتى أميركية، لبنيتها التحتية النووية، في حال انهيار المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها .وتعرض العديد من أحدث صواريخ أرض جو والرادارات التي تملكها إيران، بما في ذلك منظومة "إس 300" روسية الصنع بعيدة المدى، للدمار الكامل أو الضرر الجزئي، من جرّاء غارات إسرائيلية في أكتوبر الماضي.لكن مع ذلك، قال خبراء لـ"فاينينشال تايمز" إن العديد من مكونات الدفاعات الجوية لا تزال سليمة، أو ربما أصلحت في الأشهر الأخيرة.(سكاي نيوز)