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عربي-دولي

لهذا السبب استبعد ترامب مصر من قائمة حظر السفر

Lebanon 24
06-06-2025 | 01:36
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبب عدم إدراجه مصر ضمن قائمة الدول التي صدر قرار بحظر السفر منها إلى الولايات المتحدة والتي ضمت 12 دولة جديدة من بينها 4 دول عربية.
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وتلقى ترامب خلال مؤتمر صحفي أثناء لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سؤالا من أحد الصحفيين: لماذا لم تُدرج مصر في تلك القائمة الخاصة بحظر السفر ومصر ينتمي إليها المشتبه به في حادث كولورادو؟

وقال ترامب إنه "لم يحظر سفر المصريين إلى الولايات المتحدة لأن مصر دولة نتعامل معها عن قرب، والأمور لديهم تحت السيطرة"، مضيفا أن "الدول التي في القائمة ليست الأوضاع عندهم تحت السيطرة".

وكان ترامب أصدر قرارا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة على الأفراد من 12 دولة معللا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويأتي في إطار سياساته لتعزيز الأمن القومي الأميركي، خاصة بعد هجوم بولدر بولاية كولورادو في يونيو الجاري.(سكاي نيوز)
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