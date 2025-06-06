لهذا السبب استبعد ترامب مصر من قائمة حظر السفر

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أعلن الرئيس الأميركي سبب عدم إدراجه مصر ضمن قائمة الدول التي صدر قرار بحظر السفر منها إلى والتي ضمت 12 دولة جديدة من بينها 4 دول عربية.وتلقى خلال أثناء لقائه مع المستشار الألماني ميرتس، سؤالا من أحد الصحفيين: لماذا لم تُدرج مصر في تلك القائمة الخاصة بحظر السفر ومصر ينتمي إليها المشتبه به في حادث ؟وقال ترامب إنه "لم يحظر سفر المصريين إلى الولايات المتحدة لأن مصر دولة نتعامل معها عن قرب، والأمور لديهم "، مضيفا أن "الدول التي في القائمة ليست الأوضاع عندهم تحت السيطرة".وكان ترامب أصدر قرارا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة على الأفراد من 12 دولة معللا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويأتي في إطار سياساته لتعزيز الأميركي، خاصة بعد هجوم بولاية كولورادو في يونيو الجاري.(سكاي نيوز)