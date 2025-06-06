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جنرال أميركي مرشح لقيادة قوات الناتو في أوروبا

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:46
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أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، ترشيح الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش كقائد أعلى جديد لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.
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وسيتولى غرينكيفيتش الدور القيادي الأعلى في الحلف من الجنرال كريستوفر كافولي من الجيش الأميركي بحفل يقام في مدينة مونس البلجيكية في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيجعل هذا الدور غرينكيفيتش مسؤولاً بشكل أساسي عن تخطيط وتنفيذ الإجراءات العسكرية للدفاع عن الحلف، كما أنه سيقود القوات الأميركية خلال أي صراع في أوروبا.

ويشغل غرينكيفيتش حالياً منصب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، وهو المستشار العسكري الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وخدم غرينكيفيتش أيضا كمدرب طيار، وضابط أسلحة وطيار اختبار عملياتي.

يشار إلى أن أول قائد أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا كان دوايت أيزنهاور، الذي عين في عام 1950، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.
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