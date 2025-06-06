جنرال أميركي مرشح لقيادة قوات الناتو في أوروبا

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أعلنت ، أمس الخميس، ترشيح الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش كقائد أعلى جديد لقوات (ناتو) في .وسيتولى غرينكيفيتش الدور القيادي الأعلى في الحلف من الجنرال كريستوفر كافولي من الجيش الأميركي بحفل يقام في مدينة مونس البلجيكية في وقت لاحق من العام الجاري.وسيجعل هذا الدور غرينكيفيتش مسؤولاً بشكل أساسي عن تخطيط وتنفيذ الإجراءات العسكرية للدفاع عن الحلف، كما أنه سيقود القوات الأميركية خلال أي صراع في أوروبا.ويشغل غرينكيفيتش حالياً منصب مدير العمليات في ، وهو المستشار العسكري للرئيس الأميركي ، ووزير الدفاع .وخدم غرينكيفيتش أيضا كمدرب طيار، وضابط أسلحة وطيار اختبار عملياتي.يشار إلى أن أول قائد أعلى لقوات حلف في أوروبا كان ، الذي عين في عام 1950، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.