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عربي-دولي

في غزة... هكذا قُتل أربعة جنود إسرائيليين

Lebanon 24
06-06-2025 | 11:01
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمصرع أربعة جنود جرّاء انهيار مبنى في حي بني سهيلا بخان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة.
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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي ماغلان وياهلوم وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناء على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لانهيار المبنى على الجنود.
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