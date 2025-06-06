في غزة... هكذا قُتل أربعة جنود إسرائيليين

Advertisement

وأكدت إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي وياهلوم وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق جنوبي قطاع غزةوقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناء على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لانهيار المبنى على الجنود.