رسالة من "أبو عبيدة" إلى الجيش الإسرائيلي... هذا مضمونها

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وقال "أبو عبيدة" في تغريدة جديدة: "إن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه، وليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".