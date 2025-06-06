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عربي-دولي

رسالة من "أبو عبيدة" إلى الجيش الإسرائيلي... هذا مضمونها

Lebanon 24
06-06-2025 | 15:40
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أكد الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة ، مساء اليوم، أن المقاتلين ورثةُ الأنبياء، لا يزالون يقذفون بحجارة داود على "عربات جدعون" فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة.
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وقال "أبو عبيدة" في تغريدة جديدة: "إن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خان يونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه، وليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".
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