3 دول عربية تتصدر قائمة مستوردي القمح الروسي في إفريقيا!

Advertisement

وفيما يلي أكبر مستوردي القمح الروسي في إفريقيا (كانون الثاني- أيار 2025):مصرليبياوبحسب تقديرات الخبراء فقد تجاوزت شحنات القمح الروسي إلى دول غرب إفريقيا خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2025 أكثر من 580 ألف طن، مسجلةً نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ونهاية الشهر الماضي، كشف مصدري ومنتجي الحبوب الروسي دميتري سيرغييف أن القمح الروسي يمثل حاليا ثلث واردات القمح في القارة الإفريقية، حيث يتم تصديره إلى 40 دولة إفريقية.وأشار المسؤول إلى ارتفاع صادرات القمح الروسي إلى إفريقيا بنسبة الثلث خلال السنوات الماضية من 15 مليون طن (2018/2019 - 2020/2021) إلى 20 مليون طن (2023/2024).