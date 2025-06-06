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عربي-دولي

3 دول عربية تتصدر قائمة مستوردي القمح الروسي في إفريقيا!

Lebanon 24
06-06-2025 | 23:00
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حدد مركز "أغرواكسبورت" لتنمية صادرات المنتجات الزراعية أكبر الدول الإفريقية المستوردة للقمح الروسي خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار من العام الجاري.
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وفيما يلي أكبر مستوردي القمح الروسي في إفريقيا (كانون الثاني- أيار 2025):

مصر
السودان
ليبيا 

وبحسب تقديرات الخبراء فقد تجاوزت شحنات القمح الروسي إلى دول غرب إفريقيا خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2025 أكثر من 580 ألف طن، مسجلةً نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونهاية الشهر الماضي، كشف رئيس اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب الروسي دميتري سيرغييف أن القمح الروسي يمثل حاليا ثلث واردات القمح في القارة الإفريقية، حيث يتم تصديره إلى 40 دولة إفريقية.

وأشار المسؤول إلى ارتفاع صادرات القمح الروسي إلى إفريقيا بنسبة الثلث خلال السنوات الست الماضية من 15 مليون طن (2018/2019 - 2020/2021) إلى 20 مليون طن (2023/2024).
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