خلاف ترامب وماسك كان محل اهتمام الصحافة عالميا.. وتعليقات روسية ساخرة

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فقد قدم قادة روس، الجمعة، بعض النصائح في شكل تعليقات ساخرة لكل من وماسك، بشأن الخلاف المتصاعد بينهما. رغم تحفظ على التعقيب على الخلاف بين الرئيس الأميركي والملياردير ، فإن تعليقات أخرى "ساخرة" أتت من بشأن الأمر ذاته.فقد قدم قادة روس، الجمعة، بعض النصائح في شكل تعليقات ساخرة لكل من وماسك، بشأن الخلاف المتصاعد بينهما.

ويتبادل الاثنان الهجمات عبر منصتيهما للتواصل الاجتماعي، بعدما وصف مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الجميل الكبير"، بأنه "بغيض".



ويأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى أن ترامب يدرس بيع سيارته الكهربائية من نوع " "، الشركة التي يملكها ماسك.

والجمعة عرض الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة "إكس"، التوسط في اتفاق سلام بين ترامب وماسك "مقابل أجر معقول"، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة "ستارلينك" التي يملكها ماسك.



كما دعا ميدفيديف الاثنين أيضا إلى الكف عن الجدال.



ونقلت الروسية الرسمية "تاس" عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه "رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك".



وكان المتحدث باسم الكرملين ، قال لوكالة "تاس" إن الخلاف بين ترامب وماسك شأن داخلي أميركي.



وأضاف بيسكوف: "ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أن ترامب سيتولى الأمر بنفسه.