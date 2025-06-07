قرار منع السفر إلى أميركا.. اليكم اول رد ايراني

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استنكرت السبت "النزعة العنصرية" لإدارة الرئيس الأميركي على خلفية قرارها منع سفر رعايا 12 دولة، من بينها ، الى ، مشيرة أيضا إلى أن القرار يظهر " عداء عميقا" تجاه الإيرانيين والمسلمين.شؤون الايرانيين في الخارج هاشمي رجا إن القرار الأميركي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات ".واعتبر رجا أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا 7 دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب والشعوب المسلمة".وأضاف رجا، في بيان منشور على موقع إكس "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا... القانون الدولي".