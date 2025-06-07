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"مجزرة جديدة في غزة"... والمستشفيات تستقبل عدداً هائلاً من الشهداء والجرحى

Lebanon 24
07-06-2025 | 07:50
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أفاد مصدر طبي في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 95 قتيلا و304 مصابا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن 15 موطنا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين، اليوم السبت، في "مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة".

وأفادت المصادر بأن طائرات إسرائيلية "استهدفت منزلا بصاروخين في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل بينهم 6 أطفال، وأكثر من 50 جريحا".

ورجحت مصادر في طواقم الإنقاذ، أن يتجاوز عدد القتلى 30، نظرا لوجود عدد كبير من المفقودين جراء قصف الاحتلال للمنزل، واصفة الوضع في المكان بالقاسي.

 كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن شخصين قتلا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة شادية أبو غزالة في الفالوجا بمخيم جباليا.
 
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