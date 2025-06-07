أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي يحاصر أسيرًا ولن يستعيده حيًا

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حذر الناطق العسكري باسم " " الجناح العسكري لـ" " من أن الجيش يحاصر مكانا يتواجد فيه أحد الأسرى الإسرائيليين مؤكدا أنه لن يتمكن من استعادته حيا.وكتب أبو عبيدة عبر " ": "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات مكاناً يتواجد فيه "متان تسنجاوكر" ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".وأضاف: "في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر".