Advertisement

إقتصاد

أزمة اقتصادية خانقة.. هل يوقف صندوق النقد تمويل أوكرانيا؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1372034-638849739948554438.png
Doc-P-1372034-638849739948554438.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كييف عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "خطر يهدد استمرار التمويل".
Advertisement

وصرحت أوكرانيا عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 حزيران. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.

ورداً على ذلك، خفضت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لأوكرانيا من "CC" إلى "D" (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي
lebanon 24
08/06/2025 13:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: حركة موفدي الصناديق والمؤسسات تمويلية مؤشر على التعافي بعد الأزمات الخانقة
lebanon 24
08/06/2025 13:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد صندوق النقد الدولي زار الهيئات الإقتصادية: تركيز على خطة التعافي
lebanon 24
08/06/2025 13:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد: إقتصاد أبو ظبي ينمو 4.2 بالمئة
lebanon 24
08/06/2025 13:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2025-06-08
06:12 | 2025-06-08
06:00 | 2025-06-08
05:47 | 2025-06-08
05:41 | 2025-06-08
05:30 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24