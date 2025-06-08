أزمة اقتصادية خانقة.. هل يوقف صندوق النقد تمويل أوكرانيا؟

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أعلنت عن عدم قدرتها على سداد مليارات الدولارات لحاملي السندات السيادية، فيما وصفه بأنه "خطر يهدد استمرار التمويل".وصرحت عن تخلفها عن سداد دفعة بقيمة 665 مليون دولار من سندات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، كان موعد استحقاقها في 2 حزيران. وجاء هذا التخلف رغم وجود احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.ورداً على ذلك، خفضت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لأوكرانيا من "CC" إلى "D" (التخلف عن السداد). وأرجعت الوكالة السبب إلى الصعوبات الاقتصادية وتركيز الإنفاق على المجهود الحربي.وحذر صندوق من أن هذا التخلف قد يعرض للخطر استمرار تمويله لأوكرانيا. كما أثار مخاوف من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين وإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد كييف. (روسيا اليوم)